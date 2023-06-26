В Тобольске годовалый ребенок подавился куском хлеба с наращенным ногтем

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Мать годовалого ребенка в Тобольске пожаловалась в сообществе «Типичный Тобольск» на сайте «Вконтакте», что ее сын едва не подавался наращенным ногтем, который попался ему в куске хлеба. Она уточнила, что купила товар 23 июня.

В пекарне купили булку пшеничного хлеба собственного производства, при употреблении которого годовалый ребенок подавился инородным предметом — фрагментом наращенного ногтя! Одно дело, если взрослому попадется, но ребенок мог серьезно пострадать, — написала горожанка.

В комментарии URA.ru девушка заявила, что написала жалобу в Роспотребнадзор. В пекарне заверили, что у них нет сотрудников с наращенными ногтями.

В феврале в городе Рубцовске Алтайского края местная жительница обнаружила гвоздь в хлебе производства местной пекарни. Покупательница принесла буханку хлеба «Виталий» домой и обнаружила, что на одной из сторон в мякоть впечен гвоздь. При этом кусок хлеба успел взять двухлетний ребенок. В пекарне сотрудницы производства начали ругаться с женщиной и убеждали, что у них нет гвоздей в оборудовании.