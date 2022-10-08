В Темрюкском районе Кубани введен желтый уровень террористической опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Темрюкском районе региона введен желтый уровень террористической опасности на фоне ЧП на Крымском мосту. Он уточнил, что местные власти ввели повышенные меры безопасности при проезде по транспортному объекту Крымского полуострова, включающие досмотр автомобилей, сообщает РИА Новости.

Подписал желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе. <...> Будут повышенные меры [безопасности], досмотр, — заявил Кондратьев.

Кроме того, краснодарский глава рекомендовал путешественникам выбирать другие направления для отдыха, пока движение по Крымскому мосту не восстановят в полной мере. Кондратьев уточнил, что тем водителям, которые подъехали к мосту и оказались в пробке, окажут поддержку: их обеспечат питанием и теплыми вещами.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.