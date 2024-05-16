В Темрюке рэкетир посадил мужчину на бутылку Рэкетир из Темрюка из-за 1 млн рублей изнасиловал мужчину бутылкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Темрюке Краснодарского края задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 33-летнего земляка, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Вместе с подельником мужчины с прошлого лета выбивали из пострадавшего 1 млн рублей путем угроз, унижений и побоев.

В последний раз рэкетиры решили надругаться над мужчиной. Они заставили его сесть на литровую бутылку и засняли это на видео. В результате пострадавший отдал злоумышленникам 1 млн рублей и сразу же обратился в полицию. Правоохранители задержали одного из подозреваемых, и он признался в причастности к преступлению.

Ранее в Туве мать изнасилованного 10-летнего мальчика обвинила следствие в желании замять дело. Ее ребенка в январе 2023 года трое подростков изнасиловали пять раз. У ребенка началось недержание кала. Хирург при медосвидетельствовании заявил, что мальчик здоров, а сельские врачи отказались принимать ребенка, сославшись на указание следователя. Мать пострадавшего говорит, что у насильников есть поддержка на всех уровнях власти. Обидчики до сих пор находятся под домашним арестом.