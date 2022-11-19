Часть техники отключилась на ТЭЦ, дающей тепло тысячам людей в Ленобласти

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В результате ЧП на газопроводе в Ленинградской области отключилась часть генерирующего оборудования на Северной ТЭЦ, дающей тепло примерно 800 тысячам людей, пишет 47NEWS со ссылкой на экстренные службы. Теплоэлектроцентраль обеспечивает энергией предприятия, жилые и общественные здания северной части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, населенных пунктов Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Ведутся работы по возврату к нормальной работе оборудования, ТЭЦ переключают на резервный газопровод.

В комитете по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти сообщили, что в результате возгорания газопровода было принято вынужденное решение об отключении газораспределительной станции (ГРС) «Восточная». Котельные переводятся на резервный вид топлива, существует вероятность отключения частного сектора.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию города Всеволожска перевели с газа на мазут для бесперебойной подачи тепла.

Момент взрыва газопровода на территории Ленинградской области попал на камеры наблюдения. На месте работают специалисты экстренных служб региона. Как объясняет МЧС, на участке газопровода произошла разгерметизация, за этим последовало возгорание.