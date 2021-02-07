В театре проводят проверку по факту ожога глаза у ребёнка на спектакле

https://static.news.ru/photo/0a4ec978-693c-11eb-88b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московском драматическом театре имени Пушкина начали проверку после поступившего заявления от матери подростка, которому во время спектакля 22 января был якобы причинён вред здоровью. По её словам, луч лазерной указки стал причиной ожога глаза ребёнка.

По словам зрительницы (мамы. — NEWS.ru), обратившейся за медицинской помощью спустя три дня, 25 января, именно луч лазерной указки стал причиной ожога глаза. Ни во время показа спектакля, ни после администрация театра не получала никаких жалоб или претензий, — рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.

Работники театра не сочли доказанным факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки, однако внутреннее расследование проводится. Использование лазерных указок сотрудниками службы зала сейчас временно приостановлено.

Ранее мать пострадавшего Ирина Ворошилова рассказала телеканалу «Звезда», что во время спектакля лучи зелёных лазерных указок были направлены в партер. Дети предположили, что таким образом руководство театра «воспитывает» зрителей, чтобы они смотрели на сцену, а не в смартфоны.

13-летний подросток пожаловался, что не видит правым глазом, спустя сутки. Его госпитализировали с диагнозом «лучевой ожог макулярной зоны». Мать мальчика обратилась в полицию и в Vинистерство культуры.

Как писал NEWS.ru, воспитанники детского сада получили ожоги, просидев несколько часов под включённой кварцевой лампой. Десятки детей, придя домой, пожаловались на сильную резь в глазах, жар, покрасневшую кожу на открытых участках тела. Как выяснилось, дети пострадали по вине воспитателя. Она перепутала выключатели и вместе с обычной лампой включила кварцевую. Дошкольное учреждение уже признало вину сотрудницы. Сейчас в детсаду проводится прокурорская проверка, своё расследование ведёт и управление образования.