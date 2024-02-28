В ТЦ Белгорода вспыхнул скандал из-за «натовского супергероя» ТЦ в Белгороде устроит месяц русских сказок после скандала с супергероем из НАТО

Фото: vk.com/megagrinn_belgorod

Торговый центр «МегаГРИНН» в Белгороде сделает март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена «натовским супергероем», заявила РИА Новости директор ТЦ Екатерина Логунова. Мучжина устроил скандал, поскольку ему такой персонаж показался неуместным на фоне атак ВСУ по городу.

Мы переговорили с нашим праздничным агентством, которое обслуживает наш торговый центр, и договорились март сделать месяцем русских народных сказок, — сказала сотрудница ТЦ.

Она также добавила, что костюмы зарубежных героев ТЦ применяет не от хорошей жизни. За использованием образов героев современных российских мультфильмов активно следит авторское общество и за нарушения следуют немалые штрафы.

Российская киностудия «Ленфильм» в прошлом году сообщила о запуске восьмисерийного фильма «Витязи» на супергеройскую тематику. В описании проекта сказано, что произведение станет «жанровым экспериментом» в духе картины Алана Мура «Хранители» и киновселенной «Мстители». При этом «Витязи» будут опираться на фольклорные традиции русского народного творчества, включая сказки и былины.

Ранее на улицах Новосибирска заметили местного жителя, прогуливающегося по городу в костюме Бэтмена. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск № 1». На видео запечатлен одетый в плащ супергероя мужчина, который здоровается с прохожими.