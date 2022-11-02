В Татарстане запретили продажу энергетиков детям Президент Татарстана подписал закон о запрете продажи детям безалкогольных энергетиков

Фото: Shutterstock

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков. Документ опубликован на официальном сайте главы региона. Максимальный штраф за нарушение закона составит 150 тысяч рублей.

Несоблюдение ограничения розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечение несовершеннолетних в их потребление влечет наложение административного штрафа, — говорится в документе.

Ранее директор новосибирского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева рассказала, что к возникновению алкоголизма у детей и подростков может привести в том числе и систематическое употребление энергетических напитков. Она объяснила, что некоторые энергетики могут содержать в себе спирт, который не указывается в составе напитка.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что безалкогольные энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. Эксперт отметил, что энергетики сужают сосуды внутри желудочно-кишечного тракта и способствуют началу воспалительных процессов. Он также предупредил, что употребление энергетиков на голодный желудок приводит к выработке кислоты, которая разрушает слизистую ЖКТ.