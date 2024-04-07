В Татарстане возбудили дело после взрыва газового баллона Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Нурлате

Фото: МЧС Татарстана

Уголовное дело возбуждено после пожара, вызванного взрывом газового баллона в Нурлате, сообщает пресс-служба СК России по республике Татарстан. Речь идет о статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

После взрыва газового баллона при установке натяжного потолка в трехподъездном двухэтажном доме загорелись четыре квартиры на двух этажах. Площадь возгорания составила 80 кв. м, были разрушены наружные стены, обрушились два подъезда. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Ильнур Гаянов.

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев в своем Telegram-канале сообщил, что возгорание в доме ликвидировано. По его словам, был создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В результате происшествия один человек госпитализирован, состояние легкой степени тяжести, угрозы жизни нет, в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Второго пострадавшего осмотрели, ему госпитализация не понадобилась. К сожалению, есть погибшая, — написал Ишкинеев.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли одного человека из-под завалов в Нурлате, трое были эвакуированы. На месте пожара работали 40 специалистов и 12 единиц техники. Для жильцов развернули пункт временного размещения в ледовом дворце спорта «Ледок» по улице Гиматдинова, 97.