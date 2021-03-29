В Татарстане при взрыве газа обрушились шесть квартир

https://static.news.ru/photo/4744e234-90d0-11eb-80c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане произошёл взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района Михаил Афанасьев. Сейчас будет сформирован штаб. Всех людей эвакуировали, — цитирует ТАСС собеседника в пресс-службе главы района.

Отмечается, что инцидент произошёл в жилом доме на улице Ленина. В МЧС рассказали журналистам, что из-под завалов удалось спасти женщину. Возгорания после взрыва не произошло, всего к ликвидации последствий взрыва привлечено 59 человек и 20 единиц техники.

Как сообщал NEWS.ru, накануне в Екатеринбурге при взрыве газа в многоквартирном доме ранения получил один человек. Взрыв произошёл на третьем этаже дома на Орловской улице, в доме № 52. Спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе четырёх детей. Пожара за взрывом не последовало. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.