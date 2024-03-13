В Татарстане тамбур обрушился на ученицу школы Mash: 16-летняя школьница госпитализирована после обрушения тамбура в Татарстане

Фото: t.me/prokrt

Обрушение тамбура произошло в школе села Нижнего Чекурского в Татарстане, в результате 16-летняя девочка получила серьезные травмы, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. По информации канала, пострадавшую школьницу госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Как уточнил Mash Iptash, крыша проходного помещения школы обвалилась после того, как на нее упали снег и лед со здания. На опубликованных фотографиях видны погнутые стены, не выдержавшие давления.

Помимо пострадавшей девочки, в момент обрушения в тамбуре находились еще две ученицы. По данным канала, они не пострадали.

Ранее в Татарстане произошел аналогичный инцидент, в поселке Дербышки местную жительницу едва не завалило обломками козырька магазина, на который обрушился снег с крыши. На опубликованной записи с камеры наблюдения видно, как женщина заходит в здание буквально за секунду до обвала.

До этого в Новочеркасске кирпичная стена рухнула на припаркованные автомобили рядом со зданием торгового центра. Капоты и крыши автомобилей завалило грудой кирпичей.

Также ранее в Химках с крыши дома сошла огромная снежная лавина. По информации СМИ, под завалами могли оказаться несколько человек, однако их спасла остановка общественного транспорта.