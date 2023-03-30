В Татарстане разгерметизировался этанопровод

Фото: ГУ МЧС Татарстан

Разгерметизация этанопровода Миннибаево — Казань

В Татарстане произошла разгерметизация этанопровода Миннибаево — Казань, сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте. Уточняется, что инцидент произошел в затопленной пойменной части реки Камы.

В 12.:4 30 марта 2023 года от диспетчера ООО «Газпром трансгаз Казань» поступило сообщение о разгерметизации этанопровода Миннибаево — Казань диаметром 500 мм (слабое образование пузырей на водной поверхности) в затопленной пойменной части реки Камы вблизи с. Балахчино Алексеевского муниципального района, предварительное расстояние до населенного пункта — 1 км, — говорится в сообщении.

К устранению ЧС привлекли от Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСРЧ) 74 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС двух спасателей и одну единицу техники.

В региональном ГУ МЧС отметили, что этанопровод питает энергоресурсом завод ПАО «Казаньоргсинтез». В ведомстве подчеркнули, что понижения давления и остановки подачи газа не планируется. На месте происшествия работают сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань».

Ранее взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе Ямбург — Елец 1 в поселке Пелым под Екатеринбургом. Причиной ЧП стала разгерметизация.