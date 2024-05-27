В Татарстане раскрыли банду «черных банкиров» с многомиллионным доходом Четырех жителей Татарстана заподозрили в незаконной банковской деятельности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане сотрудники полиции задержали членов банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Злоумышленники использовали реквизиты 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для конспирации. Возбуждено уголовное дело.

Организатором преступной группы выступила жительница Казани. По версии следствия, она создала банду из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность.

Соучастники не имели соответствующих документов. Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — указала Волк.

Представитель МВД отметила, что комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло 12 %. По подсчетам правоохранительных органов, общий доход подозреваемых превысил 168 млн рублей.

Следователи следственного управления МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности организованной группой (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

В августе 2023 года Волк сообщила, что в Ростове-на-Дону задержали восьмерых человек, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. По ее словам, теневые банкиры могли получить более 1,3 млрд рублей с 2007 года, ведя нелегальный бизнес. Четверых подозреваемых посадили под домашний арест, остальным четверым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.