В Татарстане в результате хлопка газа загорелся дом, погиб человек

Фото: МЧС России

В татарстанском Нурлате в двухэтажном трехподъездном жилом доме из-за хлопка газовоздушной смеси вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, пламя охватило 80 квадратных метров в четырех квартирах на двух этажах, разрушены наружные стены. Открытое горение удалось ликвидировать. Пострадали два человека, один погиб.

Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли одного человека, трое эвакуированы из подъезда. На месте пожара работают 40 специалистов и 12 единиц техники. Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

В доме по улице Заводская, 9 зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется. По уточненным данным, пункт временного размещения будет развернут в ледовом дворце спорта «Ледок» по улице Гиматдинова, 97.

Ранее в ингушском селе Новый Редант два человека пострадали при взрыве газа. В результате у здания была разрушена кровля, выбиты окна и двери, пожара не произошло.

До этого также в Ингушетии два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома, в здании были выбиты стекла и двери, но открытого возгорания удалось избежать.