Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана покинула свой пост после скандальных учений. Росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся девятого класса школы в населённом пункте Новотроицкое. 

Об увольнении сообщают argumenti.ru. Кроме того, проверкой инцидента занялась и прокуратура.

Об учениях силовиков рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, детей просили атаковать росгвардейцев, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.

Ранее NEWS.ru писал о выступлении спецназа ФСИН в челябинской школе на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях