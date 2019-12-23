https://static.news.ru/photo/ffa1644a-2580-11ea-bc63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана покинула свой пост после скандальных учений. Росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся девятого класса школы в населённом пункте Новотроицкое.

Об увольнении сообщают argumenti.ru. Кроме того, проверкой инцидента занялась и прокуратура.

Об учениях силовиков рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, детей просили атаковать росгвардейцев, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.

Ранее NEWS.ru писал о выступлении спецназа ФСИН в челябинской школе на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов.