Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана покинула свой пост после скандальных учений. Росгвардейцы отрабатывали свои действия на учащихся девятого класса школы в населённом пункте Новотроицкое.
Об увольнении
Об учениях силовиков рассказала пользовательница Instagram Екатерина Пантелеева. По её словам, детей просили атаковать росгвардейцев, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.
Ранее NEWS.ru писал о выступлении спецназа ФСИН в челябинской школе на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов.
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