В Татарстане попросили не освобождать мобилизованных от уплаты алиментов

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Государственный совет Татарстана в ходе заседания 18 ноября принял обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внесения коррективов в федеральный закон «Об исполнительном производстве», пишет «Коммерсант». Как сообщает газета, депутаты попросили сделать так, чтобы отсрочки по уплате алиментов не коснулись мобилизованных.

По словам главы комитета Госсовета по соцполитике Светланы Захаровой («Единая Россия»), на текущий момент мобилизованные обладают статусом военнослужащих. В связи с этим взыскание платежей по алиментам с них «подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ». Помимо этого, выплата алиментов прекращается при «выполнении должником задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта».

Несовершеннолетние дети или нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители лишаются материальной поддержки,— отметила Захарова.

Она акцентировала внимание на том, что регулярное получение платежей по алиментам может быть одним из основных источников для существования матерей с детьми.

Данный вопрос требует незамедлительного решения в пользу детей и родителей должников,— отметили в госсовете Татарстана.

Захарова добавила, что для решения вопроса с выплатами по алиментам необходимо внести поправки в закон «Об исполнительном производстве», после чего взыскание платежей с мобилизованных приостанавливаться не будет.

Ранее депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцев. Исключения сделаны только для социально значимых вопросов.