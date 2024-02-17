В Татарстане подростки напали на инвалида

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане подростки напали на инвалида, соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал «112». По имеющимся данным, инцидент произошел днем 16 февраля. Причины произошедшего неизвестны.

На видео можно наблюдать, как один из подростков сильно толкает в спину мужчину с тростью и тот падает на землю. После этого нападавший кидает в него снежком, затем подростки уходят. Мужчине помог подняться прохожий. О состоянии потерпевшего данных нет.





Ранее четверо подростков в Усолье-Сибирском украли из магазина алкоголь и распылили в лицо продавцу перцовый баллончик. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники полиции задержали 10 подростков, нападавших на иностранцев в Калужской области. Группировку организовали школьник и студент, которые привлекли к деятельности пятерых парней в возрасте до 17 лет, также в банду вошла 15-летняя девочка, выступавшая в роли «приманки».

Кроме того, в соцсетях появились видео, на которых группа из шести человек нападает на прохожих в Белгороде и избивает их. Ролики привлекли внимание регионального управления МВД, была начата проверка. Установлено, что четверо участников группы являются несовершеннолетними. Подозреваемые задержаны.