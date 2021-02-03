В Татарстане общественник объявил голодовку

https://static.news.ru/photo/7d6285dc-661a-11eb-9cb0-96000091f725_660.jpg Фарит Закиев Фото: instagram.com/idel.realii

Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал политическую голодовку. Он протестует против попытки Генпрокуратуры республики признать организацию экстремисткой.

Иск будет рассматриваться в Верховном суде Татарстана 24 февраля. В надзорном ведомстве считают, что ВТОЦ угрожает целостности территории России, безопасности государства и общества. Кроме того, организация обвиняется в нарушении прав и свобод человека и гражданина, причинении вреда личности, здоровью граждан.

Мы хотим привлечь внимание общественности к этому процессу. Хотим, чтобы нас услышали в Европарламенте, — завил Закиев в интервью «Коммерсанту».

По его мнению, признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом всего татарского народа. Также это ведёт к признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ.

Закиев обещает во время голодовки пить только воду. Кроме того, он рассчитывает, что в дальнейшем к голодовке присоединятся другие члены ВТОЦ.

Ранее NEWS.ru писал, что новый федеральный закон о языковой политике РФ предлагают разработать в Научно-исследовательском центре по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН. Об этом на заседании президентского Совета по русскому языку заявил руководитель научной структуры Владимир Алпатов.

В предлагаемом законе руководитель Научно-исследовательского центра предложил «предусмотреть правовые нормы по устранению существующих противоречий и недостатков действующего законодательства, что мы видим и в Татарстане при вопросе о распределении часов преподавания на русском и татарском языках».