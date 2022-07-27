В Татарстане мужчина обстрелял из травмата женщину с двумя детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Горьковском шоссе в Казани неизвестный обстрелял машину женщины, отвозившей дочей в детский лагерь, передает Telegram-канал Маш Ипташ. По предварительным данным, мужчина разозлился из-за того, что девушка его обогнала.

Как объяснила женщина, перед ней медленно ехала белая Lada 2110 с башкирскими номерами. За машиной собралась пробка, очередь долго сигналила, чтобы поторопить водителя.

В какой-то момент девушка подгадала удачный момент и пошла на обгон Lada, чем, предполагает, разозлила автомобилиста. Водитель открыл окно и выстрелил из травматического пистолета в заднее стекло машины. Женщина съехала на обочину, чтобы осмотреть дочерей, поэтому не успела запомнить лицо автомобилиста.

Дети и девушка не пострадали. Полиция разыскивает мужчину, открывшего огонь по автомобилю.

Ранее в Тверской области мужчина застрелил подростка после ссоры в кафе. Причиной инцидента стал конфликт, заявязавшийся между взрослым и ребенком, стоявшем на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина задержан.