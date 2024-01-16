В российском регионе медиков принуждают отдавать часть зарплаты «Осторожно, новости»: в Татарстане врачей заставляют вступать в медассоциацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил со ссылкой на жалобы от врачей в Татарстане, что их принуждают вступить в Ассоциацию медработников и оплатить обязательный членский взнос в размере 1500 рублей. При этом, по данным канала, тех, кто откажется это делать, обещали вызвать в кабинет главного врача для личного разговора. Кроме того, участие в ассоциации подразумевает взнос в размере 500 рублей, которые будут списываться с зарплаты сотрудников.

Сейчас через заведующих отделениями передали информацию, что те, кто не подпишет заявления, будут вызваны в кабинет главврача для личного разговора, — рассказал один из докторов.

На сайте ассоциации указано, что в ней на сегодняшний день состоят 8832 человека. Минздрав республики 15 января опубликовал заметку о визите председателя правления ассоциации Любови Шайхутдиновой в Зеленодольск, где многие медики отказались вступать в добровольную организацию.

Она сообщила, что более 80% медицинских работников Татарстана уже вступили в ряды организации. Однако в Зеленодольском районе эти цифры несколько ниже. Среди преимуществ членства: социально-правовая защита медработников, обеспечение социальных гарантий, при страховании медицинской ответственности — экспертное сопровождение страховых случаев и другое, — заявили в Минздраве.

Медики в разговоре с «Осторожно, новости» заявили, что никто не отчитывается перед членами ассоциации, куда идут собранные средства. Некоторым специалистам ее функции в принципе не нужны, уверены сотрудники.

В декабре на XXI съезде «Единой России» было принято решение, что членские взносы станут обязательными. Ранее взносы носили добровольный характер.