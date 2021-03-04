В Татарстане мать задушила маленького сына и покончила с собой

https://static.news.ru/photo/ec3c6436-7d27-11eb-902a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленодольском районе Татарстана в посёлке Васильево мать задушила маленького сына и покончила с собой. У женщины осталась дочка, которая была в это время школе.

Отмечается, что тела обнаружил глава семейства, когда вернулся с работы домой. Он и вызвал полицию, сообщил KazanFirst.

Аналогичный случай произошёл в Москве. Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двух своих детей. Младшему ребёнку было три года, а старшему — 11 лет.

Вернувшийся с работы отец не сразу понял, что дети убиты. Он решил, что они спят, и начал готовить себе ужин. В этот момент приехала скорая помощь. Мужчина сообщил, что не вызывал бригаду, но врачи прошли в комнату, где нашли задушенных детей и истекающую кровью женщину. Её госпитализировали. Она призналась в убийстве дочери и сына после того, как пришла в сознание.

Женщина могла пойти на это в связи с внезапным помешательством. Эмоциональный срыв может быть связан с болезнью мужа, который осенью долго болел коронавирусом в тяжёлой форме. Несколько недель женщина самостоятельно заботилась о семье, из-за чего, предположительно, у неё могла начаться депрессия, писал NEWS.ru.