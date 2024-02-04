В Татарстане с пенсионерки сняли порчу вместе с украшениями В Татарстане «целительница» обманула пенсионерку на 34 тысячи рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Набережных Челнах пенсионерку обокрала неизвестная, которую женщина впустила в квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан. Незнакомка забрала 29 тысяч рублей и драгоценности потерпевшей, притворившись, что снимает порчу.

В УМВД России по г. Набережные Челны обратилась 82-летняя пенсионерка и сообщила, что незнакомка обманом завладела ее сбережениями — 29 тысячами рублей и золотыми украшениями. Всего заявительнице был причинен материальный ущерб на 34 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что к ней в дом постучалась неизвестная женщина и сообщила о порче, которая спровоцирует серьезное заболевание. Женщина сразу предложила свою помощь в исцелении.

Для проведения обряда воровка попросила пожилую женщину сложить в платок все ценности, затем убрать их подальше и не прикасаться к ним пару дней. На следующий день пенсионерка поняла, что ее обокрали.

Ранее пенсионерку в Москве мошенники вынудили продать квартиру, набрать кредитов, заложить в ломбард драгоценности и даже зубные коронки. Аферисты заверили потерпевшую, что ее жилплощадь пытаются продать «черные риелторы», поэтому их необходимо опередить и перевести деньги на безопасные счета.