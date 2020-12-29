В Татарстане бывший следователь СКР устроил смертельное ДТП

https://static.news.ru/photo/1df24fca-4a71-11eb-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: moychist/vk.com

В Татарстане 26-летнему экс-следователю СКР предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло 24 декабря в Казани. По данным следствия, бывший сотрудник СКР сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и врезался в такси, в котором находилась 17-летняя пассажирка. В результате столкновения девушка получила травмы, от которых скончалась через несколько часов в больнице.

Несмотря на то что виновник ДТП за несколько дней до этого был уволен со службы, возбуждённое в отношении него дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Татарстану.

Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдёт от ответственности и понесёт заслуженное наказание, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свою вину экс-следователь признал полностью. По ходатайству следствия он отправлен под арест.

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