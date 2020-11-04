В Татарстане арестовали всех фигурантов дела о нападении на отдел полиции

https://static.news.ru/photo/404191a4-1e9c-11eb-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана всем шести подозреваемым в причастности к нападению на отдел полиции в Татарстане.

Кукморский районный суд 4 ноября арестовал Ильфата Абдуллина, Альфреда Гильмуллина и Рифата Ахмадуллина. Мера пресечения избрана до 30 декабря. Днём ранее на этот же срок были арестованы Раис Закиров и Рустам Маняпов.

Согласно данным Верховного суда республики, все они ранее привлекались к уголовной ответственности по делу о подрыве нитки магистрального газопровода в Поволжье в 2001 году. Тогда суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 12 до 13 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Некоторое время назад был арестован отчим подростка, совершившего нападение на отдел полиции, Марат Замалиев. Он также был причастен к подрыву газопровода и получил 14 лет колонии строгого режима.

Нападение на отдел полиции произошло 30 октября. 16-летний подросток кинул на его территорию две бутылки с зажигательной смесью, а затем оказал сопротивление полицейским при задержании, ранив одного из них ножом. Те применили табельное оружие и застрелили нападавшего.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело о покушении на теракт (ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст.317 УК РФ) расследует центральный аппарат СКР. Это решение было принято главой ведомства Александром Бастрыкиным для того, чтобы результаты были максимально полными и объективными.