В Татарстане арестовали экс-министра по обвинению в организации убийства

https://static.news.ru/photo/82396f02-c819-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Советский районный суд Казани

Бывший министр экологии природных ресурсов Аглям Садретдинов арестован в Татарстане. Он обвиняется в организации убийства, которое было совершено в 2003 году.

Решение об аресте экс-чиновника было вынесено Советским районным судом Казани. Под стражу Садретдинов заключён до 29 июля — на срок предварительного следствия.

По версии силовиков, Садретдинов организовал убийство жителя Буинского района, который возглавлял в 2003 году. Поводом для убийства послужили многочисленные жалобы гражданина в различные инстанции на действия бывшего чиновника. Садретдинов нанял киллера в казанской преступной группировке «Квартал», заплатив за совершение убийства 180 тысяч рублей. Потерпевший был застрелен на пороге своего дома в Буинске, сообщает РИА Новости.

Согласно данным из открытых источников, речь идёт об убийстве помощника депутата Госдумы РФ Рашида Садыкова. За его совершение в 2010 году были осуждены посредник и исполнитель преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он подозревается в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. В настоящее время он находится под арестом. В СКР заявили, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к указанным преступлениям.