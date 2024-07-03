В тамбовском медколледже отреагировали на скандальную речь выпускницы Директор Лапочкин: медколледж Тамбова учтет претензии выпускников

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Тамбовский областной медицинский колледж учтет претензии выпускников, заявил директор учебного заведения Евгений Лапочкин после скандальной речи выпускницы Дарьи Петруниной. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что вопрос прохождения практики в 2024-2025 учебном году будет поставлен на особый контроль.

В связи с тем, что в настоящее время большинство студентов, закончили обучение или находятся на каникулах и лишь небольшая часть проходит промежуточную аттестацию проведение собраний со студентами планируется на начало 2024-2025 учебного года, — ответил Лапочкин.

По его словам, во время обучения студентка не подавала письменных или устных претензий по организации учебного процесса. Директор подчеркнул, что одним из оснований для такого выступления стала низкая оценка, полученная ей по результатам защиты выпускной квалификационной работы. При этом Лапочкин уточнил, что занятия никогда не начинались в 22:00.

По словам студентки, это было преувеличено для привлечения внимания к проблеме плавающего расписания. Действительно, в колледже сложилась практика еженедельного формирования расписания занятий. Изменения в расписании учебных занятий связаны с режимом работы преподавателей-совместителей, практикующих в условиях деятельности медицинской организации, — добавил директор.

Выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа ранее спровоцировала скандал регионального масштаба речью на вручении дипломов. Взяв микрофон, девушка начала благодарить педагогов, но затем заявила, что могла бы сказать эти слова, если они были бы заслуженными.