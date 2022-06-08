В Тамбовской области убит «сахарный король» Юрий Хохлов

Фото: tstu

Юрий Хохлов

В Тамбовской области застрелили основателя и генерального директора холдинга «ГК АСБ» Юрия Хохлова, которого называют «сахарным королем», пишет Telegram-канал «112». Стрелявший в него предприниматель Владимир Левкин впоследствии покончил с собой.

Сообщается, что бизнесмен на вертолете прилетел в деревню Рудовка Тамбовской области, чтобы осмотреть поля, принадлежащие его агроферме. Частью этих земель были 150 гектаров, принадлежность которых оспаривал в суде предприниматель Владимир Левкин. Он ежегодно засеивал поля подсолнечником, однако сотрудники агрофермы его уничтожали.

Встретив оппонента, Левкин выстрелил в него из карабина «Вепрь» и скрылся. Хохлов скончался на месте. Спустя 40 минут на пруду в нескольких километрах от места преступления был найден труп Левкина.

ГК АСБ объединяет несколько предприятий по производству сахара, подсолнечного масла и хранению зерна в ряде российских регионов, в частности, Кирсановский сахарный завод и маслозавод «Кристалл» в Тамбовской области, а также Грибановский сахарный завод в Воронежской области.

Вечером 2 июня в Москве киллер Айрик Ервандян застрелил 62-летнего армянского предпринимателя с российским гражданством Оганеса Камаряна. По данным различных источников, в Армении Камарян находился в розыске по подозрению в организации заказного убийства криминального авторитета Рафика Мадояна, некогда близкого к умершему вору в законе Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан. Известно, что в апреле Камаряна задерживали по запросу Интерпола.