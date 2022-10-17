В Тамбовской области столкнулись грузовик и поезд, есть погибший

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

На Лазовском переезде в Сампурском районе Тамбовской области КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС в регионе. По данным собеседника агентства, в результате аварии один человек погиб и еще восемь пострадали, их госпитализировали. Кроме того, как пояснил источник, еще один человек оказался заблокированным после ДТП.

В 15:30 произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля КамАЗ на Лазовском переезде в Сампурском районе, — сказал представитель ведомства.

Сотрудник экстренных служб добавил, что на месте продолжают работать спасатели. Он отметил, что другие обстоятельства происшествия выясняются.

10 октября автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, врезался лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

15 октября на трассе Красноярск — Железногорск в Березовском районе столкнулись десять автомобилей. Сначала столкнулось несколько легковых машин, а затем грузовик влетел в «Тойоту Короллу». В результате ДТП пострадал 45-летний водитель «Тойоты». Он​ был доставлен в медицинское учреждение. Причиной аварии, по версии ГИБДД, стала скользкая дорога.