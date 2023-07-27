Массовое отравление в суши-баре произошло в Тамбове

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В Тамбове в ресторане «Суши Даром» отравились 25 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по региону. По имеющимся данным, 23 человека госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

На 16:00 27 июля 2023 года зарегистрировано 25 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией по ситуации с «Суши даром». Состояние заболевших острыми кишечными инфекциями удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возбуждено административное производство в отношении предпринимателя, занимающегося работой «Суши Даром».

Ранее в Приморском крае четверо детей попали в больницу с признаками отравления горючей жидкостью. Состояние троих оценивается как среднетяжелое. В Минздраве пояснили, что при попадании в организм подобные жидкости вызывают интоксикацию, рвоту и тяжелые повреждения внутренних органов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области трехлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила в детском саду растворитель. По факту произошедшего СКР начал проверку. В ведомстве заявили, что по ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.