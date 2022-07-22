В Тамбове арестовали подозреваемого в покушении на убийство младенца Тамбовский суд арестовал мужчину, который выхватил из коляски ребенка и бросился с ним на капот машины

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Тамбовский суд арестовал местного жителя, который накануне выхватил шестимесячного ребенка из коляски прохожей женщины и бросился с ним на капот проезжавшего мимо автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону. Сообщается, что подозреваемый в покушении на убийство пробудет под стражей два месяца.

Сегодня подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 июня в Октябрьском районе Тамбова 51-летний мужчина выхватил на пешеходном переходе из коляски шестимесячного ребенка и побежал с ним под колеса машин. Держа младенца на руках, он запрыгнул на капот одного из автомобилей, после чего его нейтрализовали неравнодушные водители.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что «хочет в тюрьму». «Похитителю» назначена психиатрическая экспертиза. Скорая помощь увезла 34-летнюю мать с мальчиком с места инцидента. Ребенка осмотрели и сделали рентген — у него диагностировали ушибы мягких тканей, которые семья будет лечить дома.

Тем временем в Темрюкском районе Краснодарского края разыскивают виновника смертельного ДТП с подростком — инвалидом детства. Парень оказался в реанимации с переломом челюсти и сотрясением мозга — врачи не смогли его спасти.