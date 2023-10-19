В Таиланде известный российский диджей упал с пирса и утонул Известный диджей из Екатеринбурга утонул в море в Таиланде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело известного диджея из Екатеринбурга Павла Штаера, также известного как Dj Schtaer, нашли у берегов Таиланда в ночь на 16 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на его знакомых. По данным издания, он утонул на пляже Тонг Сала на острове Пханган.

Павел пропал в ночь на 16 октября. Мертвым его нашли 17 октября, примерно в 17 часов по тайскому времени, — рассказал один из его друзей.

По данным агентства, диджей утонул, случайно упав с пирса. Его подруга рассказала в соцсетях, что музыканта пытались спасти, но он сопротивлялся — возможно, из-за паники. Еще один знакомый погибшего рассказал журналистам, что Штраер переехал в Таиланд около пяти лет назад. Музыкант диджеил и подрабатывал барменом и продавцом.

Погибшего еще не похоронили. По данным URA.RU, в ближайшее время диджея доставят на материк, после чего консульство России свяжется с его родными, чтобы решить, что делать с телом.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба в Ленинском городском округе Подмосковья. Действия врачей скорой помощи не дали результата, ребенок скончался на месте. Прокуратура сообщила, что организовала по данному факту проверку, и пообещала принять необходимые меры.