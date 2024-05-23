В тагильском приюте против владельцев собак использовали газовый баллончик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле Свердловской области порядка сотни собак пропали без вести, но в местном приюте «Добрые руки» отвечают, что всех четырехлапых выпустили на волю после отлова, передает Telegram-канал Ural Mash. Директор приюта, уставшая от журналистов и недовольных собачников, распылила в их сторону перцовый баллончик.

Только что на меня Алена Александровна брызнула газовым баллончиком. Хорошо, что струя на меня не попала, — говорит одна из визитеров приюта.

Зоозащитники утверждают, что в приюте собак просто убивают. Несмотря на жалобы, приют продолжает получать миллионные тендеры.

В апреле сообщалось, что больше сотни собак затопило в приюте под Архангельском. Сотрудники приюта утверждали, что подобное подтопление произошло впервые.

В январе при пожаре в приюте для животных в Южно-Сахалинске погибла одна кошка. При этом из горящего здания удалось вывести 304 собаки и 55 кошек. Пожар в приюте для животных «Пес и кот» произошел 20 января. По информации спасателей, пламя распространилось на площади 800 кв. м. Также в мэрии города уточнили, что десятки горожан оказали помощь организации. Некоторые местные жители забрали животных к себе. На месте происшествия также работают ветеринарные врачи.