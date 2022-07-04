В Таганроге при взрыве в жилом доме погиб мужчина

Фото: 61.mchs.gov.ru

В Таганроге по улице Победы вспыхнула многоэтажка, передает «ФедералПресс». В результате инцидента погиб 58-летний мужчина. Отмечается, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

Поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого дома, расположенного в г. Таганроге по ул. Победы, в ходе которого погиб 58-летний мужчина. По данному факту организована процессуальная проверка, — сообщили в региональных ГУ МЧС России и Следственном комитете.

Спасатели уточнили, что хлопок произошел в квартире на первом этаже. После этого начался пожар, который тушили 17 сотрудников МЧС. Очевидцы сообщили, что накануне возгорания в подъезде пахло газом.

Ранее один человек погиб в результате пожара в наркологической клинике в Москве. По факту инцидента директору учреждения предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности и в нарушении требований пожарной безопасности.