В Таганроге усилили защиту воздушного пространства Глава Таганрога Фатеев: военные приняли дополнительные меры по защите города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные приняли дополнительные меры по защите воздушного пространства Таганрога в Ростовской области после ракетной атаки 28 июля, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале. Он добавил, что верит в то, что это больше не повторится.

По итогам консультаций с представителями Минобороны России, после детального анализа ситуации военными приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства города Таганрога, — написал Фатеев.

По информации Минобороны России, украинские военные атаковали жилую инфраструктуру Таганрога ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Снаряд был сбит средствами противовоздушной обороны. При падении обломков ракеты было повреждено несколько зданий. В ведомстве назвали атаку террористическим актом со стороны Украины.

По словам главы города Андрея Фатеева, среди 22 пострадавших есть ребенок. В момент взрыва он ехал на велосипеде, с которого в результате ЧП упал. В больнице остаются девять человек с различными травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести.