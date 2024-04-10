В Таганроге сработала воздушная тревога Мэр Таганрога сообщил об атаке беспилотника

В городе Таганроге Ростовской области прозвучала воздушная тревога. О возможности атаки БПЛА сообщил мэр Андрей Фатеев на своей странице в соцсети «Вконтакте». В связи с этим он призвал граждан спуститься на нижние этажи домов или в подвалы. В 11:08 (мск) он сообщил об отбое угрозы атаки БПЛА.

Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — написал Фатеев.

Военкор Владимир Разин в свою очередь сообщил о сбитых в городе воздушных целях. Он уточнил, что система ПВО уничтожила украинские беспилотники на подлете к городу.

Таганрог отражает атаку вражеских БПЛА. Будьте осторожны. Работают наши парни. Не находитесь на улице и отойдите от окон, — написал Разин.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО 10 апреля пресекли попытку атаки пяти беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Днем ранее два автобуса подверглись атаке со стороны дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Пострадавшие самостоятельно обратились в лечебное учреждение.