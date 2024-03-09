В Таганроге рассказали о последствиях атаки дронов Губернатор Голубев: в Таганроге атака БПЛА не вызвала повреждений инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что правоохранительные органы работают на месте падения обломков дрона.

По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после взрыва на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о террористической деятельности. В результате предположительной атаки украинского дрона пострадал жилой дом. Материалы дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

До этого украинские войска атаковали три района в Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, при обстрелах были повреждены газовая труба и линии электропередачи в селе Кульбаки. Также получили повреждения частные домовладения в селах Троицкое и Николаево-Дарьино. Отмечается, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

5 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. По данным Старовойта, повреждения получили здания объектов торговли и одно домовладение. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет.