В Таганроге отразили массовую атаку БПЛА Губернатор Голубев: средства ПВО пресекли массовую атаку БПЛА на Таганрог

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников на Таганрог, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Минобороны России информацию не комментировало.

Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются, — уточнил глава региона.

Ранее Минобороны РФ информировало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 8 марта нейтрализовали 12 украинских дронов над двумя регионами России. По сведениям военного ведомства, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11. Вторгшиеся на территорию страны дроны были самолетного типа, подчеркнули в пресс-службе.

В четверг, 7 марта, Telegram-канал Mash писал, что в небе над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника, которые летели на минимальной высоте, чтобы обойти введенный план «Ковер». Дроны не удалось сбить ни в одной из пяти пересеченных ими областей — ни в Брянской, ни в Смоленской, ни в Псковской, ни в Тверской, ни в Новгородской, добавили авторы публикации. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме этого, дежурные средства российской ПВО в тот же день нейтрализовали шесть беспилотников над тремя российскими регионами: три дрона перехватили в Брянской области, два — в Тульской и еще один над территорией Курской области, передала пресс-служба МО РФ.