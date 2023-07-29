В Таганроге отменили массовые мероприятия после теракта

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Все массовые мероприятия в Таганроге отменены в связи с недавним ЧП в центре города, говорится в Telegram-канале местной администрации. Ранее глава Таганрога Андрей Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС в той части города, где упали осколки сбитой российскими ПВО украинской ракеты.

Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены, — говорится в сообщении.

По информации Минобороны России, украинские военные атаковали жилую инфраструктуру Таганрога 28 июля. ВСУ применили ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Снаряд был сбит средствами противовоздушной обороны. При падении обломков ракеты было повреждено несколько зданий. В ведомстве назвали данную атаку террористическим актом со стороны Украины.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате удара по центру Таганрога травмы получили по меньшей мере 16 человек, они обратились в больницу. Из них десять горожан госпитализировали. Один из пострадавших уже был выписан.

Глава региона пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим. Власти также организовали поквартирный обход, чтобы зафиксировать последствия произошедшего. На месте теракта продолжают дежурить экстренные службы.