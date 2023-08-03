В Таганроге мужчина выжил при сквозном ранении груди стрелой из арбалета

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Врачи в Таганроге спасли 39-летнего местного жителя, грудь которого насквозь пробила стрела из арбалета, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию сам пострадавший, он случайно выстрелил в себя при проверке опасного оружия.

Издание уточняет, что арбалет мужчине подарили друзья на день рождения. Именинник решил испытать подарок, достал его из коробки и стал настраивать прицел.

В этот момент арбалет самопроизвольно выстелил. Это полностью моя вина. Я забыл о правилах безопасности. И, в целом, отнесся к нему, как к игрушке, и повернул на себя во взведенном состоянии, — рассказал пострадавший.

40-сантиметровая стрела вошла в грудь чуть ниже сердца, а вышла в районе лопатки, пишет издание. Друзья вызвали скорую, не забыв при этом сфотографировать произошедшее на телефон. Мужчину доставили в больницу № 5 в Таганроге. По словам пострадавшего, он не чувствовал боли и до самой операции находился в сознании. Позже врачи сообщили, что стрела пробила артерию, закупорив ее, и мужчина остался жив только благодаря профессионализму хирургов.

Повезло, что я попал к хорошему хирургу. Меня оперировали четыре часа. С ноги вырезали вену и на глубине восьми сантиметров вшили ее в пробитую артерию, — поведал пациент.

Мужчину уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, он в состоянии шевелить рукой. При этом, несмотря на неприятности, он заявил, что отказываться от арбалета не собирается, пообещав, что впредь будет аккуратнее, и рассказав, что стрелу, которую из него достали, он подарил на память оперирующему хирургу.

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