В Таганроге мужчина стрелял по прохожим, заперевшись в пивной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таганроге мужчина стрелял по горожанам, заперевшись в баре на улице Александровской, сообщает Telegram-канал «Таганрог. Происшествия». Как рассказали местные жители, он мог открыть огонь из травматического оружия.

Очевидцы сообщили, что подвыпивший мужчина спрятался в пивной напротив кафе Mr.Grill. На видео видно, что здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов в шлемах. Из пивной, где заперся злоумышленник, слышны сухие щелчки.

Около 14:16 дебошира задержали. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Причины стрельбы неизвестны.

Ранее в Краснодаре неизвестные перекрыли дорогу около временного поста полиции, после чего избили сотрудников ДПС, попросивших их убрать машину. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в СУ СКР по региону.

До этого житель Волгограда устроил стрельбу в городе в состоянии алкогольного опьянения. По его информации, мужчина открыл огонь по автомобилю Skoda Fabia, находясь за рулем Audi Q8. Позднее нарушителя задержали сотрудники ДПС.