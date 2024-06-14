В Таганроге мужчине под «солями» устроили «шибари»-сессию В Таганроге голый мужчина запрыгивал в машины и был примотан скотчем к столбу

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В Таганроге санитарам пришлось связать по рукам и ногам мужчину, который бегал голый по городу, сообщает Telegram-канала «Мой Таганрог». Мужчина, предположительно, под воздействием наркотических веществ бегал по продуктовым магазинам, пугал продавщиц, бросался под автомобили, садился в них, одному водителю разбил лобовое стекло.

Портал «Блокнот Таганрог» пишет, что полиция изолировала мужчину, примотав его скотчем к столбу. Вскоре приехала бригада скорой медицинской помощи. Затем в Сети появилось фото, на котором руки и ноги мужчины перевязаны веревкой.

Ранее в городе Темрюке Краснодарского края в ночь на 9 июня женщина пыталась выбить лобовое стекло автомобиля BMW. Женщина при этом была в летнем платье, спущенном наполовину. Ее грудь была целиком оголена. Стоя на капоте, легкими ударами ногой она пыталась вмять лобовое стекло автомобиля. В это время к ней подбежал владелец авто, обзывал ее и требовал представиться. Девушка при этом громко требовала не бить ее. Девушку задержали сотрудники полиции.

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