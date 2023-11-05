В Сызрани юноша попал в больницу с ножевым ранением, но умер от цирроза В СКР изучат историю сызранца с ранением, которому приписали смерть от цирроза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить обстоятельства смерти 18-летнего жителя города Сызрани, передает пресс-служба ведомства. Издание «Маленькая Сызрань» со ссылкой на рассказ матери погибшего сообщило, что молодой человек попал в стационар с ножевыми ранениями, но во врачебном заключении зафиксировано, что смерть наступила от цирроза печени.

С учетом выявленной публикации председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину А. В. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и основаниях принятых процессуальных решений, — сообщили в СКР.

Мать погибшего рассказала, что полиции предоставили видео с камер внешнего наблюдения, но дело против нападавшего так и не возбудили. На кадрах с камеры видно, что к ее сыну и его другу подошел молодой человек и нанес несколько ударов ножом. Также женщина отметила, что ее сын никогда не жаловался на здоровье. В том числе он не имел проблем с печенью. Адвокат семейства считает такое бездействие полиции незаконным.

Уголовное дело о нападении на молодого человека должно было быть заведено вне зависимости от того, удастся ли доказать, что именно ножевые ранения стали причиной смерти молодого парня. Совершено общественно опасное деяние в общественном месте — и нет уголовного дела?! Человек, напавший с ножом на молодого парня, на свободе? — возмутился защитник.

Ранее Министерство внутренних дел России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела после избиения активиста Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает подозреваемого в поджоге Корана. Решение в МВД принято по итогам проверки на основании возраста Адама Кадырова.