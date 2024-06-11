В Сыктывкаре мужчину убили за просьбу убавить музыку В Коми мужчина сел на 13 лет за убийство из-за замечания о громкой музыке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сыктывкаре мужчина убил горожанина, который попросил его убавить музыку из машины, припаркованной у бара, передает Telegram-канал «Про Город Сыктывкар». Дебошир ударил мужчину по лицу, после чего тот упал и ударился головой об асфальт. Через некоторое время пострадавший скончался.

Уточняется, что виновный в гибели местного жителя отправится на 13 лет в исправительную колонию. Кроме того, ему назначен штраф в размере 7000 рублей, родственникам погибшего он должен выплатить 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

В Уфе 30 апреля зарезали 34-летнего местного жителя, который сделал замечание группе молодых людей, разбивавших машину его соседа. Главным подозреваемым в убийстве оказался 22-летний молодой человек, он задержан по горячим следам. Сестра убитого заявляла, что мужчину можно было спасти, так как он пролежал на асфальте около часа, однако никто не вызвал скорую помощь.

До этого пьяный мужчина насмерть зарезал ножом гулявшего с женой жителя Химок: ему не понравилось, что прохожий сделал замечание за его поведение. Подозреваемого задержали приехавшие к месту расправы сотрудники полиции.