В Светлогорске задержали подозреваемого в расстреле двух риелторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала 63-летнего уроженца Литвы Владимира Юхневича, которого подозревают в стрельбе по риелторам в Светлогорске. В его дом силовики пришли через несколько часов после нападения, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram.

Мужчину допрашивают следователи, процессуально задержание еще не оформили. В доме Юхневича проводится обыск.

В ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий, — пояснили в полиции.

Там добавили, что на месте преступления найден пистолет марки Glock, из которого предположительно стрелял злоумышленник.

ЧП произошло в Светлогорске 3 апреля на Калининградском проспекте, в доме, где расположено агентство недвижимости. Пострадавшим 58 и 60 лет. Возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство двух лиц и по факту незаконного оборота оружия. Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Известно, что Юхневич ворвался в риелторскую контору и начал палить в ее начальника. Коллега хотел выхватить оружие у стрелявшего, одна из пуль попала в него.