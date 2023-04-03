В Светлогорске пытаются поймать литовца, расстрелявшего двух риелторов

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В Светлогорске объявлен план «Перехват» для задержания гражданина Литвы Владимира Юхневича, подозреваемого в стрельбе в двух риелторов, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Двое сотрудников были ранены днем из пистолета в своем офисе. Один был ранен в грудь, другой — в живот. Оба мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Инцидент подтвердили в полиции региона.

3 апреля около 16:40 мужчина 1960 года рождения выстрелил в двоих местных жителей, после чего скрылся. Инцидент произошел в помещении дома по ул. Калининградский проспект. Пострадавшие госпитализированы, — сообщает в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что нападавший и пострадавшие были знакомы. Известно, что риелторы консультировали Юхневича по вопросам недвижимости.

Известно, что в 2000-е годы на Юхневича покушались. В него выстрелили трижды, но мужчина выжил. Нападавший не был установлен.

В феврале в Калининграде подростки совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На содеянное несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложил им оплату в Telegram.