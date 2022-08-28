Еще в двух российских городах отменили концерты группы «Сплин» В Светлогорске и Волгограде отменили концерты группы «Сплин»

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Концерты группы «Сплин», которые должны были состояться в Светлогорске и Волгограде, отменили. Об отмене сообщили организационные комитеты мероприятий, не указав точную причину такого решения.

Первое выступление должно было состояться 17 сентября в рамках волгоградского фестиваля ParkSeason. Организаторы сообщили, что «Сплин» не сможет принять участие с этом мероприятии, однако предположили, что коллектив сможет выступить в 2023 году.

Группа «Сплин» не выступит на ближайшем фестивале 17 сентября 2022 года. Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года будет объявлено позже. Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным, — говорится в сообщении.

В Светлогорске Калининградской области концерт был запланирован на 11 ноября. Информацию об отмене выступления разместили в группе «ВКонтакте». Организаторы предложили вернуть билеты в места приобретения.

Уважаемые гости Театра эстрады «Янтарь-холл», сообщаем вам, что <...> концерт группы Сплин отменен. Купленные ранее билеты вы можете сдать в местах приобретения, — говорится в сообщении.

Ранее концерт «Сплин» отменили в Москве. Лидер группы Александр Васильев считает, что это связано с его обращением к уехавшим из России после 24 февраля музыкантам. На фестивале «Чернозем» фронтмен коллектива со сцены выразил надежду на то, что «наступит свет, когда все вернутся», и группа сыграет в Воронеже.