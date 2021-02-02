В Свердловской области заведениям общепита разрешили работать по ночам

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Заведениям общепита разрешили вернуться к круглосуточной работе, которая до этого была запрещена в связи с пандемией коронавируса. Об этом глава Евгений Куйвашев рассказал в своих соцсетях.

С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам​, - написал он в своём Instagram-аккаунте.

Куйвашев уточнил, что читал комментарии пользователей под своими постами. Он также добавил, что местный бизнес тяжело пережил такие ограничения. Теперь же предприниматели могут вернуться к работе в полном объёме.

Ранее NEWS.ru писал, что должна сформироваться достаточная иммунная прослойка среди населения, чтобы можно было снимать маски. Скорее всего, к концу весны в России уже будет зафиксирован достаточный популяционный иммунитет. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Порог вакцинации в 60–70% он назвал приемлемым для смягчения ограничений.

Быстрее всего этого показателя достигнет столица, считает Жемчугов, потому что уже сейчас она быстрее остальных городов России проводит вакцинацию.