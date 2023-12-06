В Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости коклюшем Заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза по сравнению с показателями допандемийного периода, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. За первые десять месяцев 2023 года этот показатель достиг 26,6 на 100 тысяч населения.

В Свердловской области регистрируется рост заболеваемости коклюшем. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тысяч населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости СМУ (среднего многолетнего уровня — ред. NEWS.ru) доковидного периода (2015-2019 годы), — говорится в сообщении.

Специалисты связывают подъем заболеваемости с цикличностью эпидемического процесса и снятием коронавирусных ограничений. При этом в ведомстве обратили внимание на рост выявления заболевших. Там подчеркнули, что этому способствуют широкая доступность применения ПЦР-тестирования и лабораторное обследование всех контактных лиц.

Основной мерой профилактики коклюша является иммунизация, — напомнили в управлении.

Роспотребнадзор ранее заверил, что ситуация по кори и коклюшу в стране контролируемая. Наблюдаемый прирост заболеваемости связан с возвращением к эпидемиологическим показателям после снятия санитарных ограничений в связи с коронавирусной пандемией.