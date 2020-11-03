Всех школьников Свердловской области переведут на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/576c0fb4-1dd7-11eb-9773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловские школьники со следующей четверти перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

На этой неделе заканчиваются школьные каникулы. Сейчас мы рассматриваем возможность начать следующую учебную четверть дистанционно. Существенного улучшения эпидемиологической ситуации пока нет, поэтому, думаю, это необходимый шаг, — написал в Instagram губернатор.

По его словам, сейчас специалисты проверяют технические возможности всех учебных заведений региона. Где это необходимо, оперативно наладят связь.

Знаю, как непросто даётся дистанционка и ученикам, и родителям, и преподавателям. Обещаю, как только будет возможность, все вернутся к очным занятиям, — пообещал Куйвашев.

Ранее глава Свердловской области рекомендовал местным предприятиям и организациям перевести на дистанционный режим работы не менее трети сотрудников. Кроме того, он объявил о введении в области с 12 октября дополнительных ограничений. В их числе — приостановка работы детских игровых комнат в ТРЦ в выходные дни, запрет на обслуживание посетителей без защитных масок, продление режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, писал NEWS.ru.