В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пять человек погибли и трое пострадали при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Столкновение произошло в районе седьмого километра обхода города Нижние Серги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda. Возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождём и мокрым снегом.

В Свердловской области сегодня вечером произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и ещё трое получили серьёзные травмы и доставлены в больницу, — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы Валерия Горелых.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. При этом полиция, в количестве семи нарядов ДПС, работает на месте аварии, устанавливая причины происшествия. Координирует расследование врио начальника УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов.

Чтобы на месте ДТП не образовалась гигантская пробка, сотрудники ГИБДД обеспечили реверсивное движение. Удар был настолько мощный, что «десятка» восстановлению не подлежит, — сообщил Горелых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Москвы произошла авария с участием четырёх транспортных средств, одно из которых было автомобилем ГИБДД. В результате происшествия погиб один человек. ДТП случилось на Кутузовском проспекте. Четыре машины столкнулись на дороге по направлению к центру Москвы после пересечения Минской улицы.