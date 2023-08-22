В Свердловской области трех детей нашли рядом с телами родителей В Асбесте Свердловской области обнаружили трех девочек и тела их родителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир жилого дома в Асбесте Свердловской области, сообщает портал E1.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых. По его словам, там же нашли трех девочек в возрасте до пяти лет. Отмечается, что в помещениях не было беспорядка.

Как рассказал Горелых, о ситуации стало известно утром 21 августа. Находка была сделана в квартире в доме на проспекте Ленина. Тела взрослых находились на кухне. Погибшими оказались ранее судимый за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков мужчина 1990 года рождения и его жена, 1991 года рождения. Женщина также была судима за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

По данным полиции, накануне умершие принимали у себя в гостях родственников. По словам членов семьи, супруги вместе готовили ужин и были совершенно адекватны.

В свердловском управлении СК уточнили, что на телах погибших, по предварительной информации, не обнаружено признаков насильственной смерти. Данных о причастности к смерти третьих лиц также нет. В ведомстве начали проверку по факту произошедшего.

Двух старших детей — пяти и четырех лет — передали в социальное учреждение. Младшую — девочку полутора лет — направили для обследования к медикам.

Ранее сообщалось, что поисковики из отряда «ЛизаАлерт» обнаружили в подмосковных Мытищах тело 53-летнего куратора российских кинофестивалей Алексея Медведева. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 21 июля, с тех пор велись его поиски.